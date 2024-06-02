Бивол назвал дату проведения боя с Бетербиевым

Россиянин Дмитрий Бивол рассказал, когда состоится его бой с соотечественником Артуром Бетербиевым. По словам Бивола он будет готов к бою 12 октября.

«Чувствую себя прекрасно. Мне нужно быть сфокусированным, я должен быть готов к 12 октября. Это то, что мне нужно», — ответил Бивол на вопрос о дате боя с Бетербиевым.

Напомним, в титульном бою, который прошёл в Саудовской Аравии, Бивол нокаутировал ливийца Малика Зинада. Поединок завершился в шестом раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжелом весе.

Отметим, первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако, бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

В своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура.

Бивол — безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?