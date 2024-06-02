Дмитрий Бивол одержал первую досрочную победу с 2018 года

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе. Напомним, в титульном бою, который прошёл в Саудовской Аравии, Бивол нокаутировал ливийца Малика Зинада. Поединок завершился в шестом раунде. В первом раунде Бивол отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Бивол одержал первую досрочную победу с 2018 года. Отметим, россиянин остаётся непобежденным. На его счету 23 победы в 23 боя. 12 боёв Дмитрий завершил досрочно.

В своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура. Отметим, первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако, бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

Бивол — безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?: