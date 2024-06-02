Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол одержал 23-ю победу в карьере

Дмитрий Бивол одержал 23-ю победу в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе. Напомним, в титульном бою, который прошёл в Саудовской Аравии, Бивол нокаутировал ливийца Малика Зинада. Поединок завершился в шестом раунде. В первом раунде Бивол отправил соперника в нокдаун.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) - Малик Зинад
02 июня 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
TKO
Малик Зинад

Таким образом, Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе, оставшись непобеждённым. Отметим, россиянин провёл 23-й бой в карьере. 12 поединков Бивол завершил досрочно.

В своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура. Отметим, первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако, бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

Материалы по теме
Бивол играючи разбил Зинада. Россиянин оформил долгожданный нокаут! LIVE
Live
Бивол играючи разбил Зинада. Россиянин оформил долгожданный нокаут! LIVE

Бивол — безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android