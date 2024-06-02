Даниэль Дюбуа выиграл бой у Филипа Хрговича и стал временным чемпионом в супертяжёлом весе

Британский боксёр тяжёлого веса Даниэль Дюбуа выиграл бой у непобеждённого ранее хорвата Филипа Хрговича в поединке, который прошёл в Саудовской Аравии. Поединок закончился техническим нокаутом в восьмом раунде, когда Хрговича сняли из-за рассечения. Таким образом, Дюбуа стал временным чемпионом в супертяжёлом весе по версии IBF.

На счету 26-летнего Дюбуа в профессиональном боксе перед этим боем было 20 побед и два поражения. У 31-летнего Хрговича было 17 побед в 17 поединках.

Отметим, украинский боксёр Александр Усик, владеющий титулом IBF, останется абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе после победы в поединке с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Их бой проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии.

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