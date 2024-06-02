Фото боя Дмитрий Бивол — Малик Зинад

Появились фотографии титульного боя между россиянином Дмитрием Биволом и ливийцем Маликом Зинадом.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, поединок прошёл в Саудовской Аравии и завершился победой россиянина нокаутом в шестом раунде.

Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжелом весе. Отметим, россиянин провёл 23-й бой в карьере, одержав все победы. 12 поединков россиянин завершил досрочно.

Отметим, первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако, бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

В своём предыдущем бою, который прошёл в декабре, Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура.

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