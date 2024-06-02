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Бивол — о первом нокауте за шесть лет: не сомневался, что моя мощь никуда не делась

Бивол — о первом нокауте за шесть лет: не сомневался, что моя мощь никуда не делась
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о победе в титульном бою, который прошёл в Саудовской Аравии, над ливийцем Маликом Зинадом нокаутом в шестом раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) - Малик Зинад
02 июня 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
TKO
Малик Зинад

«Думаю, что я красиво выиграл этот бой. Я профессионал и умею подстраиваться под любого соперника, даже если его меняют незадолго до поединка. Нокаут? Я не сомневался, что моя мощь никуда не делась», — сказал Бивол после боя.

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе. Напомним, в своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура. Отметим, первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако, бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

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