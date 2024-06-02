Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В Саудовской Аравии официально подтвердили дату боя Бетербиева и Бивола

В Саудовской Аравии официально подтвердили дату боя Бетербиева и Бивола
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх высказался о о будущем поединке между двумя россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом после того, как Бивол нокаутировал ливийца Малика Зинада в титульном бою, который прошёл в Саудовской Аравии.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Филип Хргович - Даниэль Дюбуа
02 июня 2024, воскресенье. 02:05 МСК
Филип Хргович
Идёт
Даниэль Дюбуа

«Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Теренс Кроуфорд – это не люди, а машины. Мы анонсируем поединок Бивол – Бетербиев. Он состоится 12 октября. Также хотим увидеть Дмитрия в боях с Дэвидом Бенавидесом и Джеем Опетайей», – сказал Аль эш-Шейх после боя.

Напомним, Бивол нокаутировал ливийца Малика Зинада в шестом раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе.

Отметим, первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако, бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

В своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура.

Материалы по теме
Бивол играючи разбил Зинада. Россиянин оформил долгожданный нокаут! LIVE
Live
Бивол играючи разбил Зинада. Россиянин оформил долгожданный нокаут! LIVE

Бивол — безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android