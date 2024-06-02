В Саудовской Аравии официально подтвердили дату боя Бетербиева и Бивола

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх высказался о о будущем поединке между двумя россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом после того, как Бивол нокаутировал ливийца Малика Зинада в титульном бою, который прошёл в Саудовской Аравии.

«Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Теренс Кроуфорд – это не люди, а машины. Мы анонсируем поединок Бивол – Бетербиев. Он состоится 12 октября. Также хотим увидеть Дмитрия в боях с Дэвидом Бенавидесом и Джеем Опетайей», – сказал Аль эш-Шейх после боя.

Напомним, Бивол нокаутировал ливийца Малика Зинада в шестом раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе.

Отметим, первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако, бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

В своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура.

Бивол — безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?: