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Чжан Чжилэй выиграл бой у Деонтея Уайлдера нокаутом в пятом раунде, 2 июня 2024

Чжан Чжилэй нокаутировал Деонтея Уайлдера в главном бою вечера в Саудовской Аравии
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Американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер проиграл бой представителю Китая Чжану Чжилэю в главном поединке вечера на боксёрском турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Чжилэй одержал победу досрочно, завершив бой нокаутом в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Деонтей Уайлдер - Чжан Чжилэй (W)
02 июня 2024, воскресенье. 03:05 МСК
Чжан Чжилэй
Окончено
KO
Деонтей Уайлдер

Перед этим поединком на счету 38-летнего звёздного боксёра Уайлдера по прозвищу «Бронзовый бомбардировщик» в профессиональном боксе 47 боев, в которых он одержал 43 победы при трёх поражениях и одной ничьей. На счету 41-летнего Чжилэя по прозвищу «Большой взрыв» было 26 побед, два поражения и одна ничья. Отметим, в последнем поединке Уайлдер и Чжилэй проиграли Джозефу Паркеру.

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