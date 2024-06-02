Чжан Чжилэй нокаутировал Деонтея Уайлдера в главном бою вечера в Саудовской Аравии

Американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер проиграл бой представителю Китая Чжану Чжилэю в главном поединке вечера на боксёрском турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Чжилэй одержал победу досрочно, завершив бой нокаутом в пятом раунде.

Перед этим поединком на счету 38-летнего звёздного боксёра Уайлдера по прозвищу «Бронзовый бомбардировщик» в профессиональном боксе 47 боев, в которых он одержал 43 победы при трёх поражениях и одной ничьей. На счету 41-летнего Чжилэя по прозвищу «Большой взрыв» было 26 побед, два поражения и одна ничья. Отметим, в последнем поединке Уайлдер и Чжилэй проиграли Джозефу Паркеру.

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