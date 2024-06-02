Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дюбуа назвал соперника, с которым хочет провести бой после победы над Хрговичем

Дюбуа назвал соперника, с которым хочет провести бой после победы над Хрговичем
Аудио-версия:
Комментарии

Британский боксёр тяжёлого веса Даниэль Дюбуа высказался о победе в бою над непобеждённым ранее хорватом Филипом Хрговичем в поединке, который прошёл в Саудовской Аравии. Бой закончился техническим нокаутом в восьмом раунде, когда Хрговича сняли из-за рассечения. Таким образом, Дюбуа стал временным чемпионом в супертяжёлом весе по версии IBF.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Филип Хргович - Даниэль Дюбуа (W)
02 июня 2024, воскресенье. 02:05 МСК
Филип Хргович
Окончено
TKO
Даниэль Дюбуа

«Что насчет пояса? Я хочу драться только с Энтони Джошуа. Это моя единственная и главная цель», — сказал Дюбуа после боя.

На счету 26-летнего Дюбуа в профессиональном боксе перед этим боем было 20 побед и два поражения. У 31-летнего Хрговича этот результат стал первым поражением в профессиональной карьер. Ранее на счету хорвата было 17 побед в 17 поединках.

Материалы по теме
Бивол играючи разбил Зинада! А Чжилэй брутально нокаутировал Уайлдера
Live
Бивол играючи разбил Зинада! А Чжилэй брутально нокаутировал Уайлдера

Бивол — безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android