Дюбуа назвал соперника, с которым хочет провести бой после победы над Хрговичем

Британский боксёр тяжёлого веса Даниэль Дюбуа высказался о победе в бою над непобеждённым ранее хорватом Филипом Хрговичем в поединке, который прошёл в Саудовской Аравии. Бой закончился техническим нокаутом в восьмом раунде, когда Хрговича сняли из-за рассечения. Таким образом, Дюбуа стал временным чемпионом в супертяжёлом весе по версии IBF.

«Что насчет пояса? Я хочу драться только с Энтони Джошуа. Это моя единственная и главная цель», — сказал Дюбуа после боя.

На счету 26-летнего Дюбуа в профессиональном боксе перед этим боем было 20 побед и два поражения. У 31-летнего Хрговича этот результат стал первым поражением в профессиональной карьер. Ранее на счету хорвата было 17 побед в 17 поединках.

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