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Опубликована статистика по ударам в бою Бивол — Зинад

Опубликована статистика по ударам в бою Бивол — Зинад
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Стала известна статистика по ударам в титульном бою между Дмитрием Биволом и ливийцем Маликом Зинадом на турнире в Саудовской Аравии.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) - Малик Зинад
02 июня 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
TKO
Малик Зинад

Бивол по ходу боя нанёс 221 удар, из которых 93 были точным. Ливиец нанёс 352 удара, 42 из которых были точными. Кроме того, Биволу удалось донести 63 джеба из всего выброшенных 157 за бой. Зинад по этому показателю ему уступил и смог нанести 26 джебов из 264. Также Бивол сделал 64 силовых удара, из которых в цель пришлись 30. Зинад сделал 16 ударов из 88.

Напомним, Бивол одержал досрочную победу над Зинадом в шестом раунде. Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжелом весе. Отметим, россиянин провёл 23-й бой в карьере, одержав все победы.

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