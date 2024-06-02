«Ислам готов вершить историю». Хабиб напутствовал Махачева перед боем с Порье

Член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов напутствовал своего друга, чемпиона лёгкого веса Ислама Махачева перед боем с Дастином Порье на UFC 302.

«Салам алейкум, приветствую всех. Мы находимся в Ньюарке. Уже внутри арены. Скоро Ислам выходит, он разминается. Вчера всё по плану прошло, сегодня утром хорошо потренировались, так что Ислам готов свершить историю и защитить свой титул.

Я пропустил финал Лиги чемпионов? Ну, когда речь идёт о том, где быть: поддержать «Реал» или Ислама — конечно я выберу и выбрал Ислама. Он мой брат, близкий друг, тренируемся вместе. Футбол посмотрели по телевизору, сходили в ресторан, очень хороший матч был», — сказал Хабиб в эфире UFC Russia.

Напомним, для Махачева поединок с Порье станет третьей защитой титула.

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