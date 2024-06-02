«Он вернулся». Махачев опубликовал фото с Хабибом перед поединком с Порье

Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев опубликовал фото с членом Зала славы UFC и своим другом Хабибом Нурмагомедовым в преддверии боя с Дастином Порье на UFC 302.

Фото: Соц. сети Ислама Махачева

«Он вернулся», — подписал фотографию Ислам.

Напомним, Хабиб некоторое время брал паузу и не секундировал Махачева во время его поединков, однако несколько дней назад стало известно, что именитый в прошлом боец будет в углу Ислама в поединке с Порье.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

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