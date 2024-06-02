Шон Стрикленд одолел Пауло Косту в соглавном поединке UFC 302

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В ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке проходит турнир UFC 302. В соглавном поединке американец Шон Стрикленд провёл бой с представителем Бразилии Пауло Костой.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шона Стрикленда раздельным решением судей.

В активе Шона Стрикленда после сегодняшнего поединка 35 боёв в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел шесть поражений. В своём последнем поединке Стрикленд уступил чемпионский пояс Дрикусу дю Плесси из Южной Африки.

У Пауло Косты — 18 боёв, в которых он одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. В своём последнем поединке бразилец уступил Роберту Уиттакеру, представляющему Австралию.

Напомним, главным событием сегодняшнего вечера станет поединок в лёгком весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым из России и Дастином Порье, представляющим США.