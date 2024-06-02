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Ислам Махачев досрочно победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояc UFC

Ислам Махачев досрочно победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояc UFC
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В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проводил защиту титула против американца Дастина Порье.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них. Таким образом, Ислам в третий раз подряд защитил чемпионский пояс лёгкого веса.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски. Теперь в активе Махачева 26 побед и одно поражение.

Порье на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи. У Дастина — 30 побед и девять поражений.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев (W) - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Дастин Порье
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