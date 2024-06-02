Начался титульный бой Ислама Махачева и Дастина Порье на UFC 302

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт защиту титула против бывшего временного чемпиона UFC в лёгком дивизионе американца Дастина Порье.

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Бой стартовал в эти минуты.

Отметим, что в случае победы в этом поединке Махачев переберётся в новый дивизион, чтобы завоевать второй титул.

В своём последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски. Порье на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

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