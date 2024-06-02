Опубликованы судейские записки боя Стрикленд — Коста

В ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке проходит турнир UFC 302. В соглавном поединке американец Шон Стрикленд провёл бой с бразильцем Пауло Костой. Их поединок продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей.

По итогам боя были опубликованы судейские записки.

В активе Шона Стрикленда после сегодняшнего поединка 35 боёв в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел шесть поражений. В своём последнем поединке Стрикленд уступил чемпионский пояс Дрикусу дю Плесси из Южной Африки.

Главным событием турнира UFC 302 станет поединок в лёгком весе между действующим чемпионом российским бойцом Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.