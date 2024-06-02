Дональд Трамп посетил бой Махачева и Порье на UFC 302

В ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 302. Главным событием вечера станет поединок в лёгком весе между действующим чемпионом российским бойцом Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

На мероприятии присутствует бывший президент США Дональд Трамп, который попал в кадры телевизионной трансляции.

В своём последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски. Порье на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.