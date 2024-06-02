Порье проиграл третий из пяти последних боёв

В ночь с 1 на 2 июня мск на арене «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 302. Главным событием вечера стал поединок в лёгком весе между действующим чемпионом российским бойцом Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них.

Это поражение стало для Дастина Порье третьим в пяти последних проведённых поединках. Ранее американский спортсмен 11 декабря 2021 года проиграл сабмишеном Чарльзу Оливейре, 12 ноября 2022 года победил удушающим приёмом Майкла Чендлера, 29 июля 2023 года проиграл нокаутом Джастину Гэтжи, а 9 марта 2024 года выиграл нокаутом у Бенуа Сен-Дени.