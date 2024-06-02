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Ислам Махачев обошёл Хабиба Нурмагомедова по количеству побед в UFC подряд

Ислам Махачев обошёл Хабиба Нурмагомедова по количеству побед в UFC подряд
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В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проводил защиту титула против американца Дастина Порье. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них. Таким образом, Ислам в третий раз подряд защитил чемпионский пояс лёгкого веса.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев (W) - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Дастин Порье

Эта победа стала для Махачева 14-й подряд в UFC. Таким образом, по количеству побед подряд он обошёл своего друга и члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова, в активе которого было 13 побед кряду.

Напомним, Махачев провёл третью защиту титула. Предыдущие две были с представителем Австралии Алексом Волкановски, оба поединка с ним Ислам выиграл.

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