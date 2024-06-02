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Махачев прокомментировал победу над Порье в главном бою UFC 302

Махачев прокомментировал победу над Порье в главном бою UFC 302
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В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проводил защиту титула против американца Дастина Порье.

После окончания поединка Махачев прокомментировал его исход. «Его тренер сработал очень хорошо. Он легенда, настоящий чемпион. Дастин был блестяще подготовлен. Порье смог доставить мне много трудностей. Это один из моих любимых удушающих. И мне неважно: уставший я или свежий», — сказал Махачев после боя.

Напомним, Махачев провёл третью защиту титула. Предыдущие две были с представителем Австралии Алексом Волкановски, оба поединка с ним Ислам выиграл.

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