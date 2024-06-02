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«Я хочу подраться за второй пояс». Махачев — после третьей защиты титула

«Я хочу подраться за второй пояс». Махачев — после третьей защиты титула
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В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проводил защиту титула против американца Дастина Порье. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них. Таким образом, Ислам в третий раз подряд защитил чемпионский пояс лёгкого веса.

После окончания поединка Махачев в октагоне во время флеш-интервью заявил, что в его планах — завоевание чемпионского пояса в другой весовой категории. «Это моя мечта. Я хочу подраться за второй пояс. В полусреднем весе. Да, это моя мечта», — сказал Махачев после боя.

Напомним, чемпионом полусреднего веса UFC является Леон Эдвардс.

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