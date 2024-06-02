Махачев установил рекорд лёгкого веса по числу побед подряд

В ночь с 1 на 2 июня мск на арене «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 302. Главным событием вечера стал титульный поединок в лёгком весе между действующим чемпионом российским бойцом Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье. Бой продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них.

Эта победа стала для российского бойца 14-й подряд. Тем самым Ислам Махачев установил рекорд лёгкого веса в UFC, став автором самой длинной победной серии — 13 боёв. Ещё один бой он провёл в промежуточном весе, поэтому он не учитывается.

Всего за карьеру Махачев провёл 27 боёв, в которых одержал 26 побед (шесть из них нокаутом, девять — решением судей, 11 — удушающим приёмом) и потерпел одно поражение (техническим нокаутом).