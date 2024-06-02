Дастин Порье отреагировал на поражение от Ислама Махачева

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проводил защиту титула против американца Дастина Порье.

После окончания поединка Порье прокомментировал его исход. «Он настоящий чемпион. Я проделал большую работу по уходу от тейкдаунов. У меня многое получалось. Но когда Ислам вышел на удушающий, я понял, что это конец. Что по поводу моего будущего? Я не знаю. У меня есть дочь. И пока я не знаю, что буду делать дальше», — сказал Махачев после боя.

Отметим, в своём последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски. Порье на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: