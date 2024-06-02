Махачев повторил достижение Хабиба с тремя защитами титула UFC

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проводил защиту титула против американца Дастина Порье. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них.

Напомним, Махачев провёл третью защиту титула. Предыдущие две были с представителем Австралии Алексом Волкановски, оба поединка с ним Ислам выиграл. По количеству защит титула Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым. Легендарный боец и член Залы славы также провёл три защиты: против Дастина Порье, Джастина Гейтжи и Конора Макгрегора.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов закончил профессиональную карьеру.

Махачев может стать круче Хабиба. Не помешает даже поражение