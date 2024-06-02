Усмана Нурмагомедова выгнали с арены после окончания боя Махачева с Порье

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев защитил титул против бывшего временного чемпиона UFC в лёгком дивизионе американца Дастина Порье. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них.

После завершения главного поединка вечера известного российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова, который пришёл поддержать Махачева, выгнали с арены за то, что он перепрыгнул через барьер, чтобы отпраздновать событие вместе с победившим россиянином.

Отметим, что в своём последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски. Порье на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: