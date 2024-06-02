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Махачев продлил свою победную серию до 14 боёв

Махачев продлил свою победную серию до 14 боёв
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В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проводил защиту титула против американца Дастина Порье. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них. Таким образом, Ислам в третий раз подряд защитил чемпионский пояс лёгкого веса.

Эта победа стала для Ислама 14-й кряду. Он продлил свою победную серию. В последний раз Махачев проигрывал Адриано Мартинсу 3 октября 2015 года. Тогда россиянин уступил техническим нокаутом в первом раунде. На данный момент это поражение является первым и единственным в профессиональной карьере Махачева.

Чемпион UFC Ислам Махачев пробил по силомеру

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