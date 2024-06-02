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Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье поговорили после победы Махачева

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье поговорили после победы Махачева
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В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев защитил титул против бывшего временного чемпиона UFC в лёгком дивизионе американца Дастина Порье. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев (W) - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Дастин Порье

После завершения главного поединка вечера известный российский боец смешанных единоборств и член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов пообщался с проигравшим американским спортсменом Порье.

Отметим, что в своём последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски. Порье на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

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