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Дана Уайт — после победы Махачева: первый номер pound-for-pound — это Джон Джонс

Дана Уайт — после победы Махачева: первый номер pound-for-pound — это Джон Джонс
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Президент UFC Дана Уайт после победы российского бойца Ислама Махачева в поединке с Дастином Порье на UFC 302 во время пресс-конференции высказался о первом номере рейтинга pound-for-pound (лучший боец вне зависимости от весовой категории).

«Ислам один из величайших бойцов всех времён, но пока Джон Джонс остаётся активным, я считаю его первым номером pound-for-pound», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, за время профессиональной карьеры Джон Джонс одержал 27 побед и потерпел лишь одно поражение. В последний раз он выходил в октагон 4 марта 2023 года на поединок с Сирилем Ганом. Тогда Джонс одержал победу удушающим приёмом в первом раунде. Позже должен был состояться его бой против Стипе Миочича, однако поединок был отменён из-за травмы Джонса.

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