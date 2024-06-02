Дана Уайт прокомментировал поражение Порье от Махачева в титульном бою UFC 302

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о поражении бывшего временного чемпиона UFC в лёгком дивизионе американца Дастина Порье в титульном бою UFC 302 от чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева. Напомним, поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них.

«Порье проделал великолепную работу в защите от тейкдаунов, смог защититься от сабмишенов в первом раунде. Заканчивать ли Дастину карьеру? Мы говорили с ним после боя с Сен-Дени… Мы просто даём тебе бои, выиграешь ты или проиграешь — это тебе решать. Думаю, после боя с Сен-Дени уверенности у Дастина прибавилось, он вернулся, почти выиграл сегодня титул. Ему решать, уходить или нет. Он звезда», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя.

Напомним, турнир по смешанным единоборствам UFC 302 проходил в ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США).

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: