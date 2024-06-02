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Ислам Махачев сможет стать двойным чемпионом UFC?

Ислам Махачев сможет стать двойным чемпионом UFC?
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В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проводил защиту титула против американца Дастина Порье. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них.

Сможет ли Ислам Махачев стать двойным чемпионом UFC?

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Для Махачева это была третья защита титула. Предыдущие две были с представителем Австралии Алексом Волкановски, оба поединка с ним Ислам выиграл. По количеству защит титула Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым. Легендарный боец и член Залы славы также провёл три защиты: против Дастина Порье, Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора.

В активе Махачева в ММА 26 побед и одно поражение.

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