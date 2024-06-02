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Рагозин: никто не думал, что Порье даст Махачеву такой конкурентный бой

Рагозин: никто не думал, что Порье даст Махачеву такой конкурентный бой
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Российский боец RCC Михаил Рагозин высказался о поражении бывшего временного чемпиона UFC в лёгком дивизионе американца Дастина Порье в титульном бою UFC 302 от чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева. Напомним, поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев (W) - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Дастин Порье

«Крутой бой, очень крутой бой. Смотрел все пять раундов на одном дыхании. В принципе, в бою было всё, за что мы любим ММА: борьба, ударка, сечки, кровь, сломанные носы.

Весь бой была интрига. Никто не ожидал, что Порье способен дать Исламу конкурентный бой на протяжении пяти раундов. Ради таких боёв стоит смотреть UFC. Ислам доказал, что он не просто так является чемпионом и первым номером P4P», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, турнир по смешанным единоборствам UFC 302 проходил в ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США).

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