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Видео: Дмитрий Бивол нокаутировал Малика Зинада в титульном бою

Видео: Дмитрий Бивол нокаутировал Малика Зинада в титульном бою
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1 июня мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир по боксу, в котором россиянин Дмитрий Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе в бою с непобеждённым ранее ливийцем Маликом Зинадом.

Поединок завершился в шестом раунде нокаутом. В первом раунде Бивол отправил соперника в нокдаун. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео.

Отметим, что россиянин провёл 23-й бой в карьере, одержав во всех победы. 12 поединков Дмитрий Бивол завершил досрочно.

Первоначально соперником Дмитрия в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

В своём предыдущем бою, состоявшемся в декабре, Дмитрий Бивол победил единогласным решением судей британца Линдона Артура.

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