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Гаджиев — о победе Махачева: желание завершить всё в первом раунде сыграло злую шутку

Гаджиев — о победе Махачева: желание завершить всё в первом раунде сыграло злую шутку
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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Ислама Махачева над Дастином Порье на турнире UFC 302.

«У Ислама хочется отметить стремление к финишу. Понимал, что складывается всё в его пользу. Но он выжал из себя всё возможность для удушающего, это важно. Я ожидал, что это произойдёт раньше. Но это желание завершить всё в первом раунде немного сыграло злую шутку с Исламом. Поэтому в третьем и четвёртом раундах он был не таким свежим, как многие думали. Но снова победа, снова защита, снова выход на новый уровень», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них. Таким образом, Ислам в третий раз подряд защитил чемпионский пояс лёгкого веса.

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