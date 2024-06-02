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Камил Гаджиев оценил победу Романа Копылова на UFC 302

Камил Гаджиев оценил победу Романа Копылова на UFC 302
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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев оценил победу россиянина Романа Копылова над бразильцем Сезаром Алмейдой на UFC 302.

«Рома наконец-то начал выигрывать решениями. Это тоже важно, это опыт. Финиши очень красивые, мы все балдели, хай-кики – это здорово. Но длительные и тяжёлые бои идут на пользу. Я рад, что Рома в таких боях побеждает», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) Роман Копылов победил Сезара Алмейду. Бой продлился все три раунда и завершился победой Копылова раздельным решением судей. Копылов одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

В главном событии турнира чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье.

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