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В Федерации бокса России прокомментировали победу Бивола

В Федерации бокса России прокомментировали победу Бивола
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко поздравила россиянина Дмитрия Бивола (23-0, КО 12) с победой над ливийцем Маликом Зинадом (22-1, КО 16).

«Дмитрий Бивол в очередной раз порадовал нас своим фантастическим выступлением. Любо-дорого смотреть за действиями нашего чемпиона на ринге. Дмитрий Бивол – наша гордость, настоящий уникум. От всей души поздравляю нашего титулованного боксёра с этой превосходной победой. Не буду скрывать — ни капельки не сомневалась в триумфе Димы. И уже по первым секундам поединка поняла, что у Зинада не было ни малейшего шанса. Это боксёры совершенно разного уровня. Впереди нас ждёт ожидаемое миллионами противостояние Димы Бивола и Артура Бетербиева… Но пока давайте не будем об этом, а просто порадуемся ещё одному шикарному выступлению Дмитрия Бивола», — приводит слова Кириенко пресс-служба организации.

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