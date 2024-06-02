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Видео удушающего приёма Ислама Махачева в бою с Дастином Порье

Видео удушающего приёма Ислама Махачева в бою с Дастином Порье
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В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир UFC 302. В главном событии вечера чемпион в лёгком весе россиянин Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье.

Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

Права на видео принадлежат UFC

Для Махачева это была третья защита титула в лёгком весе (до 70 кг). Предыдущие две были с представителем Австралии Алексом Волкановски, в обоих поединках с ним Махачев одержал победу. По количеству защит титула Махачев сравнялся с членом Зала славы Хабибом Нурмагомедовым. Легендарный боец также провёл три защиты: против Дастина Порье, Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора.

В предыдущем своём поединке, который проходил осенью прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски и победил его нокаутом.

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