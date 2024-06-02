Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Лучшие моменты боксёрского вечера: Зинад против Бивола, Уайлдер против Чжилэя

Лучшие моменты боксёрского вечера: Зинад против Бивола, Уайлдер против Чжилэя
Комментарии

Сегодня, 2 июня, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся боксёрский турнир, в котором приняли участие такие бойцы, как Дмитрий Бивол, Малик Зинад, Филип Хргович, Даниэль Дюбуа, Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилэй. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами всех поединков турнира.

Вечер титульных боёв в Саудовской Аравии. Лучшие моменты

Напомним, Бивол одержал досрочную победу над Зинадом в шестом раунде. Дмитрий защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе. Отметим, что россиянин провёл 23-й бой в карьере, не потерпев ни одного поражения.

В главном бою вечера Чжан Чжилэй смог нокаутировать в пятом раунде экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера.

Материалы по теме
Бивол уничтожил небитого ливийца! Сводил в школу бокса и нокаутировал в углу
Бивол уничтожил небитого ливийца! Сводил в школу бокса и нокаутировал в углу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android