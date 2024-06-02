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Хабиб Нурмагомедов пообщался с Дональдом Трампом на бое Махачева

Хабиб Нурмагомедов пообщался с Дональдом Трампом на бое Махачева
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Бывший президент США Дональд Трамп пообщался с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе, а ныне членом Зала славы Хабибом Нурмагомедовым.

Это общение произошло в ночь на 2 июня на арене «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке, где проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 302.

Дональд Трамп и Хабиб Нурмагомедов

Дональд Трамп и Хабиб Нурмагомедов

Фото: Кадр из трансляции

Главным событием вечера стал поединок в лёгком весе между действующим чемпионом российским бойцом Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

Ислам Махачев провёл успешную защиту титула. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

Для Ислама это была третья защита титула в лёгком весе (до 70 кг). По количеству защит титула Махачев сравнялся с членом Зала славы Хабибом Нурмагомедовым.

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