Статистика боя Ислам Махачев — Дастин Порье

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир UFC 302. В главном событии вечера чемпион в лёгком весе россиянин Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой боя.

Россиянин нанёс большее количество ударов, чем соперник (147-104), а также имел более высокую точность (66% против 48%). Махачев доминировал в плане тейкдаунов (5-0), а также провёл две попытки удушающего.

Если рассматривать акцентированные удары, то Ислам также впереди (88-74) и тоже более точен, чем Порье (54% против 40%)

По количеству защит титула Махачев сравнялся с членом Зала славы Хабибом Нурмагомедовым. Легендарный боец также провёл три защиты: против Дастина Порье, Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора.