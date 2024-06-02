Оленичев: у Махачева нет ни одного конкурента в дивизионе. Пора подниматься

Боец клуба «Архангел Михаил» Олег Оленичев прокомментировал победу Ислама Махачева над Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Отличное выступление, трудовая победа. Ислам показал мощный характер, отличную борьбу. Порье был очень подготовлен в части защиты от тейкдаунов, но опыт Ислама взял своё.

Я думаю, что у Ислама нет ни одного конкурента в дивизионе, кто способен дать ему серьёзный отпор. Разве что Царукян. Но Исламу пора подниматься на одну весовую, забирать титул чемпиона и вершить историю для школы Абдулманапа Нурмагомедова и нашей страны», — сказал Олег Оленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир UFC 302. В главном событии вечера чемпион в лёгком весе россиянин Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.