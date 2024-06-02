Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оленичев: у Махачева нет ни одного конкурента в дивизионе. Пора подниматься

Оленичев: у Махачева нет ни одного конкурента в дивизионе. Пора подниматься
Аудио-версия:
Комментарии

Боец клуба «Архангел Михаил» Олег Оленичев прокомментировал победу Ислама Махачева над Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Отличное выступление, трудовая победа. Ислам показал мощный характер, отличную борьбу. Порье был очень подготовлен в части защиты от тейкдаунов, но опыт Ислама взял своё.

Я думаю, что у Ислама нет ни одного конкурента в дивизионе, кто способен дать ему серьёзный отпор. Разве что Царукян. Но Исламу пора подниматься на одну весовую, забирать титул чемпиона и вершить историю для школы Абдулманапа Нурмагомедова и нашей страны», — сказал Олег Оленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир UFC 302. В главном событии вечера чемпион в лёгком весе россиянин Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

Материалы по теме
Статистика боя Ислам Махачев — Дастин Порье
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android