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Дана Уайт: для нас будет честью, если Владимир Путин посетит турнир UFC в России

Дана Уайт: для нас будет честью, если Владимир Путин посетит турнир UFC в России
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Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном проведении турнира промоушена в России, а также о возможном визите президента России Владимира Путина.

«Если турнир UFC будет проводиться в России, то для нас будет честью, если его посетит Владимир Путин. Мы будем очень рады его видеть. Для нас визит любого президента страны на наш турнир — большая честь», — заявил Уайт на пресс-конференции после UFC 302.

В главном бою UFC 302 чемпион в лёгком весе россиянин Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

По количеству защит титула Махачев сравнялся с членом Зала славы Хабибом Нурмагомедовым. Легендарный боец также провёл три защиты: против Дастина Порье, Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора.

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