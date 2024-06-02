Дана Уайт: для нас будет честью, если Владимир Путин посетит турнир UFC в России

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном проведении турнира промоушена в России, а также о возможном визите президента России Владимира Путина.

«Если турнир UFC будет проводиться в России, то для нас будет честью, если его посетит Владимир Путин. Мы будем очень рады его видеть. Для нас визит любого президента страны на наш турнир — большая честь», — заявил Уайт на пресс-конференции после UFC 302.

В главном бою UFC 302 чемпион в лёгком весе россиянин Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

По количеству защит титула Махачев сравнялся с членом Зала славы Хабибом Нурмагомедовым. Легендарный боец также провёл три защиты: против Дастина Порье, Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора.

Дана Уайт подарил блогеру $ 250 тыс. наличными