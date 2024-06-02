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Результаты всех боёв турнира UFC 302

Результаты всех боёв турнира UFC 302
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В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 302.

В главном событии вечера чемпион в лёгком весе россиянин Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье.

Предлагаем ознакомиться с результатами поединков этого вечера:

Главный кард
Ислам Махачев победил Дастина Порье удушающим приёмом (D’Arce choke) – (Раунд 5, 2:42)
Шон Стрикленд победил Пауло Косту раздельным решением (46-49, 50-45, 49-46)
Кевин Холланд победил Михала Олексейчука болевым приёмом на руку (armbar) – (Раунд 1, 1:34)
Жаилтон Алмейда победил Александра Романова удушающим приёмом (rear-naked choke) (Раунд 1, 2:27)
Рэнди Браун победил Элизеу дос Сантоса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Прелимы
Роман Копылов победил Сезара Алмейду раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27)
Грант Доусон победил Джо Солецки единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27)
Джейк Мэттьюс победил Филипа Роу единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)
Нико Прайс победил Алекса Мороно единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Ранние прелимы
Бассил Хафез победил Микки Галла единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
Айлин Перес победила Джоселин Эдвардс единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)
Андре Лима победил Митча Рапосо раздельным решением (30-27, 28-29, 30-27)

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