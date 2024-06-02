Результаты всех боёв турнира UFC 302

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 302.

В главном событии вечера чемпион в лёгком весе россиянин Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье.

Предлагаем ознакомиться с результатами поединков этого вечера:

Главный кард

Ислам Махачев победил Дастина Порье удушающим приёмом (D’Arce choke) – (Раунд 5, 2:42)

Шон Стрикленд победил Пауло Косту раздельным решением (46-49, 50-45, 49-46)

Кевин Холланд победил Михала Олексейчука болевым приёмом на руку (armbar) – (Раунд 1, 1:34)

Жаилтон Алмейда победил Александра Романова удушающим приёмом (rear-naked choke) (Раунд 1, 2:27)

Рэнди Браун победил Элизеу дос Сантоса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Прелимы

Роман Копылов победил Сезара Алмейду раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27)

Грант Доусон победил Джо Солецки единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27)

Джейк Мэттьюс победил Филипа Роу единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)

Нико Прайс победил Алекса Мороно единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Ранние прелимы

Бассил Хафез победил Микки Галла единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Айлин Перес победила Джоселин Эдвардс единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Андре Лима победил Митча Рапосо раздельным решением (30-27, 28-29, 30-27)