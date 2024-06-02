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«Порье — легенда MMA. Но борьба, борьба». Хамзин прокомментировал победу Махачева

«Порье — легенда MMA. Но борьба, борьба». Хамзин прокомментировал победу Махачева
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин высказал своё мнение о главном бое UFC 302 между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье. Напомним, Махачев одержал победу удушающим в пятом раунде и отстоял свой титул в лёгком весе.

«Отлично, нормально. Тяжело, но ничего. С первого раунда Ислам попытался забороть – не получилось. Самое опасное – четвёртый раунд. Когда появилась сечка. Она могла сыграть свою роль. Поздние раунды… У Петра Яна тоже появилась в своё время, сыграла роль. Но хорошо, что Ислам довёл до конца то, что хотел с первого раунда. Порье – легенда MMA, однозначно. Мы все знаем, кто такой Ислам, на что он способен. Снимаю шляпу перед Исламом. Но борьба, борьба», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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