Хамзин оценил шансы Махачева стать двойным чемпионом UFC

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин высказал своё мнение о главном бое UFC 302 между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«У него большие шансы. И с Эдвардсом, и с Мухаммадом. Они будут удобны. Ислам вполне может справиться с ними. Он провёл два кемпа с Белалом, прочитал его. С Леоном он тоже работал. Ислам очень хорош в стойке. И борьба у него на высочайшем уровне. Он вполне может быть с ходу претендентом. У него три защиты – две досрочных победы. Он большой легковес», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама Махачева удушающим приёмом в последнем из них. Махачев отстоял свой титул в лёгком весе.