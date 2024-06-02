Поединок Махачева и Порье признан лучшим боем вечера на турнире UFC 302

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 302.

В главном событии вечера чемпион организации в лёгком весе россиянин Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье. Бой продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них.

Этот поединок признан лучшим боем вечера, сообщает официальный сайт UFC. Бойцы получат специальный денежный бонус в размере $ 50 тыс.

Махачев также получит бонус за лучшее выступление вечера. Такой же бонус получит Кевин Холланд, который в первом раунде победил Михала Олексейчука болевым приёмом на руку (armbar).

Для Махачева это была третья защита титула в лёгком весе (до 70 кг). По количеству защит титула Ислам сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым. Легендарный боец также провёл три защиты: против Дастина Порье, Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора.