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Хамзин высказался о победе Копылова на UFC 302

Хамзин высказался о победе Копылова на UFC 302
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин высказал своё мнение о победе Романа Копылова над бразильцем Сезаром Алмейдой на UFC 302.

«Бразильцы – все воины, с характером. Копылов решил поменять тактику, побороться. Он все последние сборы проводил в Махачкале. И настало время побороться. В стойке многое получалось, почему нет?» — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) Роман Копылов победил Сезара Алмейду. Бой продлился все три раунда и завершился победой Копылова раздельным решением судей. Копылов одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

В главном событии турнира чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье.

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