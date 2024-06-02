«Великий боксёр. Уверенная победа». Е. Тищенко — про бой Бивола

Олимпийский чемпион по боксу, боксёр RCC Boxing Евгений Тищенко прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Маликом Зинадом.

«Бивол как всегда качественно и хорошо готов. Выдержано. Соперник тоже доставил проблем — Биволу потребовалось несколько раундов, чтобы прочитать его. Уверенная победа. Великий боксер», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в титульном бою, который прошёл в Саудовской Аравии, россиянин Бивол нокаутировал ливийца Зинада и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе. Поединок завершился в шестом раунде. В первом раунде Бивол отправил соперника в нокдаун.

Первоначально соперником Бивола в этом бою должен был стать 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев. Однако бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.