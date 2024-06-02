Дана Уайт считает, что следующим соперником Махачева станет Царукян

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о том, кто станет следующим соперником действующего чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Следующим, скорее всего, будет бой Ислам Махачев против Армана Царукяна. Однако не исключено, что мы позволим Исламу попытаться завоевать титул в полусреднем весе (до 77 кг)», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя.

В главном бою UFC 302 чемпион в лёгком весе россиянин Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

Напомним, турнир по смешанным единоборствам UFC 302 проходил в ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США).