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Царукян — Махачеву: я следующий в очереди, Ислам, не убегай в другой дивизион

Царукян — Махачеву: я следующий в очереди, Ислам, не убегай в другой дивизион
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Топовый боец UFC армянин Арман Царукян поздравил россиянина Ислама Махачева с успешной защитой титула в поединке с американцем Дастином Порье на UFC 302, а также заявил, что хочет быть следующим оппонентом чемпиона.

«Поздравляю, Ислам! Но не пытайся убежать в другой дивизион. Ты только один раз выступал против реального легковеса. Я следующий в очереди», — заявил Царукян в социальной сети X (ранее Twitter).

Бой Махачева и Порье Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них. Таким образом, Махачев провёл уже третью защиту своего титула подряд.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 302 проходил в ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США).

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