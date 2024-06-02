Тарасов: в боях Махачева есть интрига, чего мы не видели у Хабиба

Известный менеджер Виталий Тарасов поделился своим мнением относительно поединка Ислама Махачева и Дастина Порье.

«Это был бой, в котором Ислам заставил очень сильно понервничать. Сначала забрал инициативу полностью, во втором раунде у него многое перестало получаться, а Порье, наоборот, включился. К пятому отрезку противостояния я предполагал, что на судейских записках вполне может быть равенство по раундам. Это добавляло нерва, интриги. Уверен, и сам Ислам держал в голове, что заключительную пятиминутку нужно забирать гораздо убедительнее. Один эпизод, когда столкнулись два характера, решил судьбу боя и в очередной раз продемонстрировал нам характер Махачева. Он на зубах вырвал тейкдаун и провёл удушающий.

Люди сравнивали и будут сравнивать Ислама с Хабибом, но на дистанции мы уже понимаем, что между ними большая разница. Махачев – это про драму. В двух из трёх последних боях Исламу приходится превозмогать свои же возможности, терпеть, чтобы добиться победы. Мы получили почти совершенного бойца, но в боях которого есть интрига. Это то, чего мы не видели в поединках Хабиба. С одной стороны, можно сказать, что это показатель в минус, но с другой — это именно то, что выделяет Ислама. Да, есть трудности, но то, как он их преодолевает, не может не восхищать.

Впереди его ждёт бой с Арманом, и нет сомнений, что мы снова увидим «качели». Мне очень интересно посмотреть это противостояние, а затем, если всё сложится для Ислама позитивно, ждём попытку забрать пояс в полусреднем весе. Достижение этой цели позволит ему считаться бойцом, который на своём пике перепрыгнул достижения Хабиба», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.